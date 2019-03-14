Свитолина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Четверг, 14 марта 2019, 06:53

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову и вышла в полуфинал турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

Об этом пишет Радио Свобода.

В матче, который продолжался 2:00 и 11 минут, Свитолина победила Вондроушову со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Таким образом украинка обеспечила себе выход в полуфинал турнира.

В 1/2 финала первая ракетка Украины и шестая мира встретится с 18-летней представительницей Канады Бьянке Андрееску (60-я в рейтинге WTA).

Призовой фонд турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе составляет более 9 млн долларов. Завершится турнир 17 марта.

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Темы: спорт


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