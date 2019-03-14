Под Житомиром испытали бронированных "Казаков"

На общевойсковом полигоне под Житомиром прошли испытания бронированного автомобиля "Казак-2".

Его вскоре планируют передать на вооружение подразделений Десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, сообщает командование этих сил.

"Данный бронированный внедорожник испытывался бездорожьем, преодолением водной преграды и надежностью баллистической защиты – обстрелом из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

За испытаниями наблюдали командующий десантно-штурмовой войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, командиры батальонов, дивизионов и их заместители из воинских частей ДШВ, а также представители одного из отечественных предприятий.

"Начались испытания на танкодромной полосе препятствий, где бездорожьем проверялась надежность и эксплуатация бронеавтомобиля в сложных условиях местности", – отмечает командование.

После этого на танковом огневом городке воины-десантники практически проверили броню и защитное стекло бронеавтомобиля "Казак-2".

"В частности, военнослужащие вели по машине огонь из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат – позитивный", – уточняет командование.

Забродский отметил, что данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью.

В то же время на полигоне проводят государственные испытания новейшей отечественной боевой бронированной машины "Казак-2М1".

"Данный образец современной техники также был проверен полигонным бездорожьем, удобством ведения из него огня военнослужащими (пулеметчиком и десантом). По окончании государственных испытаний "Козак-2М1" также, возможно, в дальнейшем поступит в подразделения десантно-штурмовой войск ВСУ", – добавляет командование.