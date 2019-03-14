Муженко вспомнил десятки тысяч добровольцев, Порошенко поблагодарил

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Четверг, 14 марта 2019, 09:56

Во время мобилизации более 40 000 граждан добровольно изъявившие желание служить в Вооруженных силах Украины.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, поздравляя соотечественников с Днем украинского добровольца.

"В период с 2014 по 2018 годы почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами", – написал он в Facebook.

"Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости", – добавил начальник Генштаба ВСУ.

Президент Петр Порошенко также поздравил с Днем украинского добровольца: "Спасибо нашим героям! Украина гордится вами!".

"Хорошо помню, как в марте 2014 сотни Самообороны Майдана взяли на себя ответственность за защиту Отечества. Более 500 бойцов-добровольцев прибыли на полигон в Новые Петровцы, что и стало началом боевого пути первого добровольческого батальона", – заявил он.

Президент напомнил, что бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии.

"162 бойца батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого награждены государственными наградами. 23, к сожалению, посмертно. Среди них – Герой Украины генерал Кульчицкий", – добавил Порошенко.

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Темы: добровольцы Вооруженные силы армия Муженко Порошенко


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