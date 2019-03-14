В РФ возбудили дело против Вятровича: обвиняют в реабилитации нацизма

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Четверг, 14 марта 2019, 10:46

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "о реабилитации нацизма" в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В российском ведомстве утверждают, что Вятрович, используя свое служебное положение, "действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства" и увековечивая память участников украинского освободительного движения,  отрицает их принадлежность "к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения".

В СК РФ заявили, что "героизация нацистских преступников", не может остаться без должного внимания и пообещали продолжить работу по выявлению и пресечению подобных "преступлений".

Комментируя открытие дела против него в РФ Вятрович написал в Facebook: "Русская горячка - она беспощадна".

Украинская правда

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Темы: Росcия Украина


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