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Россия может прибегнуть к ядерному оружию – генерал США

Четверг, 14 марта 2019, 09:48
Россия может прибегнуть к ядерному оружию – генерал США

Российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.

Об этом. комитету Палаты представителей по вооруженным силам сказал глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, передает русская служба "Голоса Америки".

"Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", – заявил Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

Представители Пентагона считают, что Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это, – заявил Скапаротти законодателям. – И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого".

С этим согласилась гражданская коллега Скапаротти исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер, отметив, что китайские военные стратеги разработали аналогичную теорию одержания победы в конфликтах.

Обе страны стремятся подвести США к сложной дилемме.

"Модернизация вооруженных сил России и Китая, в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся, предоставляют этим субъектам возможность действовать быстро, использовать то, что обычно называют сценарием свершившегося факта", – заявила Уилбарджер.

"Если станет ясно, что задействован такой сценарий, то США окажутся в неблагоприятной ситуации, когда им придется реагировать так, что это может рассматриваться, как эскалация конфликта, что является крайне проблематичным развитием событий при конфронтации с ядерными державами", – добавила она.

По словам Скапаротти, Россия подкрепляет эту стратегию "активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч" оружейных систем, способных доставлять "нестратегическое", то есть сравнительно небольшое ядерное оружие.

"Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта", – сказал генерал.

Темы: ядерное оружиеРосcияСША
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