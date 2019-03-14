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В Луцке готовили Порошенко баннер "ты стал президентом на крови" – его срезали

Четверг, 14 марта 2019, 10:52
В Луцке готовили Порошенко баннер ты стал президентом на крови – его срезали

Промышленные альпинисты срезали баннер с критическим обращением к президенту Петру Порошенко с 16-этажки в центре Луцка.

Баннер со словами "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает" провисел несколько часов, сообщают "Волынские новости".

Баннер величиной в более 30 метров появился в центре города накануне визита президента, вечером 13 марта.

 

Однако уже через несколько часов его мгновенно срезали, повредив само полотно, чтобы баннер нельзя было повесить снова.

Мужчина путался в показаниях и не мог объяснить, зачем он это сделал.

Сначала он убеждал, что сидел со знакомым во дворе, где около 2-х ночи к ним подошли незнакомые и "заказали" такую ​​работу.

Потом заявил, что увидел фото баннера на сайте "Волынских новостей" и решил срезать его якобы из-за собственной гражданской позиции.

 

Однако, по словам свидетелей, не на камеру он намекнул, что его заставили это сделать силовики.

Андрей говорит, что занимался туризмом, поэтому имел все необходимое для промышленного альпинизма снаряжение.

Альпиниста забрали в горотдел, где устанавливают его личность и ищут партнера.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Накануне в Луцке появилось 15 билбордов с фразой "Встреть весну без пороха дай шанс своей стране!".

 

По данным СМИ, 14 марта состоится визит Порошенко на Волынь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЛуцк
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