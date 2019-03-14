В Украину не пустили канадского журналиста с паспортом РФ

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Четверг, 14 марта 2019, 11:57

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну журналиста с гражданством РФ на выборы президента из-за посещения аннексированного Крыма.

Об этом на брифинге в четверг рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, это гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов.

"Они получили аккредитацию от ЦИК, но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", - рассказал Слободян.

Он добавил, что журналисту также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним:

  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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Темы: Пограничная служба выборы президента 2019 СМИ Канада Росcия


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