В Украину не пустили канадского журналиста с паспортом РФ
Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну журналиста с гражданством РФ на выборы президента из-за посещения аннексированного Крыма.
Об этом на брифинге в четверг рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, это гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов.
"Они получили аккредитацию от ЦИК, но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", - рассказал Слободян.
Он добавил, что журналисту также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
Напомним:
- Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.
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