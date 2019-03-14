Украину накроют дожди и сильный ветер

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Четверг, 14 марта 2019, 12:50

15 марта в Украине прогнозируют потепление, дожди на западе и мокрый снег на востоке, 16 марта погода испортится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха ночью будет крутиться около нуля, на востоке до 2-4 градусов мороза, днем ​​ожидается +5+12 градусов, на Востоке – +1+5 градусов.

В Киеве 15 марта – сухо, солнечно и умеренно тепло +8+10 градусов. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

"16 марта северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды – дожди и сильный ветер. Только восточные области будут без осадков и штормового ветра", - пишет Диденко.

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу ночью около 0, днем ​​до +8+11 градусов. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

"В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится – будет сухо и потеплеет до +10+15 градусов, на Западе до +14+20 градусов", - подытожила Диденко. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

Украинская правда

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Темы: погода


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