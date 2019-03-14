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При изготовлении минометов "Молот" установлены дефекты и миллионные убытки

Четверг, 14 марта 2019, 12:04
При изготовлении минометов Молот установлены дефекты и миллионные убытки

Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по фактам халатного отношения чиновников Министерства обороны при контроле над поставками минометов "Молот", что привело к убыткам в размере 72 тысяч гривен.

Об этом говорится в расследовании "Не "мальчиками" едиными. Почему дело Гладковского - лишь верхушка айсберга" на УП.

В постановлении суда от 21 декабря 2018 приводится информация следствия, согласно которой между Министерством обороны и ОАО "Завод "Маяк", который входит в структуру концерна "Укроборонпром", был заключен контракт на поставку минометов калибра 120 мм М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс грн за единицу.

Во время поставки в военную часть А4559 (пгт. Оржив Ровенской области) у части минометов выявлены технические недостатки, а часть из них во время непродолжительной эксплуатации вышли из строя.

"По результатам дефектации установлено конструкторские недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов", - подытожили прокуроры.

Контроль выполнения ПАО "Завод" Маяк "условий государственного контракта осуществляли должностные лица 5277 военного представительства МО Украины, небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям по контролю поставки продукции, в результате чего нанесен существенный вред государству в виде денежных средств в размере 7,2 млн грн.

Как выяснило следствие, на заводе "Маяк" не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому "Маяк" закупал различные части к миномету у многочисленных частных поставщиков. 50 процентов составляющих миномета поставляло ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод", которое принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову. Ныне народный депутат входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".

Параллельно в суде "Старокраматорский машиностроительный завод" пытается взыскать с завода "Маяк" две задолженности за поставки минометов в суммах 1,7 млн грн и 2,04 млн грн.

Допрошенная в качестве свидетеля заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и кооперации сообщила, что при трех оплатах более 76 млн грн с ОАО "Завод "Маяк" 80% процентов стоимости 2-х заключенных с ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод" договоров, вопреки установленному порядку, служебную записку вместе со счетом-фактурой в финансовый отдел завода не состовляли и руководство предприятия ее не визировало.

Украинская правда
Темы: армиякриминал
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