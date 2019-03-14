Вилкул пользуется имуществом женщин и машиной комбината Ахметова – СМИ

Александр Вилкул не вносит в декларации гражданскую жену, которая владеет имуществом стоимостью около миллиона долларов, пользование автомобилем компании Рината Ахметова и байками и домом бывшей тещи.

Об этом говорится в сюжете журналиста Bihus.info Антона Столярова о народном депутате и кандидате в президенты под названием "Бомбила из "Оппоблока".

В январе 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело по подозрению Вилкула в недостоверном декларировании.

В конце декабря дело закрыли ввиду отсутствия состава преступления. Однако в начале февраля 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура возобновила расследование.

Сперва НАБУ выяснило, что нардеп не внес в декларации свою гражданскую жену Марию Ляшенко. По данным детективов, в 2014-2017 годах Вилкул и Ляшенко регулярно ездили вместе за границу, в частности на ее автомобиле Range Rover, которым управлял нардеп.

Вилкул в комментарии Столярову сказал, что знаком с Ляшенко, но сожительниц у него нет.

Согласно реестру транспортных средств, кроме Range Rover, 30-летняя Мария Ляшенко владеет еще одним внедорожником Jeep Grand Cherokee.

Также на нее оформлены два дома в элитном коттеджном городке "Золотые ключи" вблизи Днепра площадью 119 и 241 кв. м. Общая стоимость всего этого имущества – порядка полумиллиона долларов.

Кроме того, летом 2018 года Ляшенко приобрела 187-метровую квартиру в центре столицы – на улице Старонаводницкой (цены на подобное жилье в зависимости от ремонта колеблются в пределах 400-600 тысяч долларов).

Сам же Вилкул, согласно материалам дела, пользовался 380-метровым домом в Козине, записанным на его бывшую тещу Марию Кондратюк.

Приобрела она дом в 2006 году, когда зять впервые прошел в парламент.

Также на бывшую тещу депутата оформлен автомобиль Lexus GX 460 и два байка Honda GL 1800 и Harley Davidson FLSTFB. Мотоциклами пользуется Вилкул.

Также нардеп пользуется машиной Range Rover, записанной на ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", бенефициаром которого является Ринат Ахметов.

Именно этому олигарху приписывают финансирование "Оппозиционного блока".