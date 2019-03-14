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Словацкому мультимиллионеру предъявили обвинение в убийстве журналиста

Четверг, 14 марта 2019, 13:11

Самому богатому бизнесмену Словакии Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает издание Aktuality.sk.

Мариан Кочнер – один из фигурантов материалов Куцяка, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз. Полиция тогда закрыла дело, даже не допросив Кочнера. Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.

Следователи предъявили обвинение Кочнеру более чем через год после резонансного убийства. Специальная прокуратура сегодня анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает предать огласке детали. Сейчас известно, что следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

Напомним, в воскресенье в Словакии состоятся президентские выборы.

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Европейская правда

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