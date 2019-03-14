Словацкому мультимиллионеру предъявили обвинение в убийстве журналиста

4291 просмотр
Четверг, 14 марта 2019, 14:11

Самому богатому бизнесмену Словакии Мариану Кочнеру предъявлено обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает издание Aktuality.sk.

Мариан Кочнер – один из фигурантов материалов Куцяка, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз. Полиция тогда закрыла дело, даже не допросив Кочнера. Мультимиллионера считают приближенным к партии власти SMER.

Следователи предъявили обвинение Кочнеру более чем через год после резонансного убийства. Специальная прокуратура сегодня анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает предать огласке детали. Сейчас известно, что следователи считают, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка за его журналистскую деятельность.

Напомним, в воскресенье в Словакии состоятся президентские выборы.

Читайте также: "Земан в квадрате": почему словацкие выборы могут принести неприятный сюрприз Украине".

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Осужденный за "убийство" Бабченко собрался выходить из тюрьмы
СБУ говорит, что разоблачила на взятке советника руководства МВД
В полиции назвали предварительную причину смерти работника АП
Нафтогаз предлагает отменить регулирование цен на газ для населения
Все новости
психология

Как маркетологи манипулируют желаниями людей

Лайфхаки

Простые советы для идеального рабочего ритма

Фотопроект

7 лучших фотографий с дрона

Поиск по сайту
Архив
Весь архів