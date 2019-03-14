В Днепре школьникам массово стало плохо, 12 – в больнице

В городе Днепре более 500 учеников одной школы не явились на уроки, 12 детей госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"14 марта на учение в школу в Шевченковском районе не явились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас в школе работает отдел ювенальной превенции и санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

"Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

По словам спикера полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, один ребенок из 12 госпитализированных находится в инфекционном отделении.

"Состояние детей удовлетворительное. Неизвестно, связано ли это с тем, что дети ели в школе, потому что двое из госпитализированных не ели в столовой. Сейчас еще рано говорить, что там случилось. Сейчас мы ждем информацию от СЭС, чтобы понимать, что там произошло", - сказала она.

Старчевская добавила, что полиция сейчас устанавливает всех родителей, которые еще, возможно, не сообщили о том, что детям стало плохо.

"Потому что информация о том, что стало плохо более 90 школьникам, это та информация, которая передается от одних родителей к другим", - подытожила Старчевская.