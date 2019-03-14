Парламент Британии проголосовал против второго референдума о Brexit

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Четверг, 14 марта 2019, 19:35
UK Parliament/Jessica Taylor

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума о выходе страны из Евросоюза.

Соответствующую поправку отклонили 334 голосами, "за" были лишь 85 депутатов.

Поправка, внесенная депутатами и лейбористов, и консерваторов, поручала премьер-министру подать запрос на продолжение статьи 50 для проведения второго референдума о Brexit.

В Палате общин продолжается голосование по еще трем поправкам, а затем состоится общее голосование по отсрочке Brexit.

Напомним, 12 марта Палата общин во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза Мэй согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

В январе британские депутаты 432 голосами отклонили соглашение о Brexit, согласованное с ЕС в конце прошлого года.

Европейская правда

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Темы: Brexit Великобритания


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