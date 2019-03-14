Brexit: парламент Британии поддержал отсрочку выхода из ЕС

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за возможность обращения к Евросоюзу об отсрочке Brexit после 29 марта.

Решение поддержали 412 депутатов, против - 202.

Провести это голосование предложило правительство Великобритании после того, как парламент второй раз отклонил соглашение о Brexit, а на следующий день исключил выход из ЕС без соглашения. Принятию этого решения предшествовали голосования за три поправки и все они были отклонены.

Первая поправка поручала премьер-министру подать запрос на продолжение статьи 50 для проведения второго референдума о Brexit. Ее отклонили 334 голосами, "за" были всего 85 депутатов.

Вторая поправка предусматривала, что любое продолжение процесса Brexit должно закончиться 30 июня. Ее отклонили 314 голосами, "за" проголосовали 311 депутатов.

Затем депутаты голосовали поправку ко второй поправке, которая позволяла депутатам 20 марта взять под контроль процесс Brexit в парламенте, чтобы провести ряд индикативных голосований для определения основного варианта для выхода из ЕС. Поправку отклонили с разницей всего в два голоса - 314 на 312.

Третья поправка, предложенная лидером лейбористов, отвергала соглашение премьера, отвергала сценарий без соглашения, предлагала продолжение процесса статьи 50, чтобы избежать выхода без соглашения 29 марта, и позволяла Палате общин "обеспечить парламентское время", чтобы "найти большинство для другого подхода" . Ее отклонили 318 голосами против 302.

Четвертая поправка, запрещающая правительству в третий раз вынести на голосование парламента соглашение о Brexit, была отозвана.

После этого на общем голосовании депутаты все же поддержали отсрочку. Правительство Британии теперь официально должно обратиться к ЕС с запросом об отсрочке и это решение должны утвердить лидеры 27 стран. Саммит ЕС запланирован на 21-22 марта.

До саммита британский парламент, вероятно, проведет третье голосование за соглашение о Brexit. Если парламент поддержит соглашение до саммита, то отсрочка возможна до 30 июня.

Однако премьер Тереза ​​Мэй предупредила, если депутаты не поддержат соглашение, то нужна будет более длительная отсрочка, а затем и участие Британии в выборах в Европарламент в мае.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС будет просить лидеров о переносе Brexit на длительный период.

Европейская правда