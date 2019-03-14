На 72 км трассы Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировано движение

На 72 км трассы Киев - Одесса заблокировано движение в направлении столицы из-за возгорания грузовика.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"На 72 км автодороги Киев - Одесса блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик. Машина загорелась в движении. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы.

Полицейские просят учитывать ситуацию и объезжать безопасными путями участок трассы, на котором загорелся грузовик.