На 72 км трассы Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировано движение

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Четверг, 14 марта 2019, 21:08

На 72 км трассы Киев - Одесса заблокировано движение в направлении столицы из-за возгорания грузовика.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"На 72 км автодороги Киев - Одесса блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик. Машина загорелась в движении. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы.

Полицейские просят учитывать ситуацию и объезжать безопасными путями участок трассы, на котором загорелся грузовик.

Украинская правда

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Темы: дороги пожар авто Киев полиция


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