На 72 км трассы Киев-Одесса загорелся грузовик и заблокировано движение
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Четверг, 14 марта 2019, 21:08
На 72 км трассы Киев - Одесса заблокировано движение в направлении столицы из-за возгорания грузовика.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
"На 72 км автодороги Киев - Одесса блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик. Машина загорелась в движении. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.
На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы.
Полицейские просят учитывать ситуацию и объезжать безопасными путями участок трассы, на котором загорелся грузовик.
Украинская правда
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