Убийство Хашогги: Интерпол объявил в розыск 20 человек

Интерпол выдал "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста и экстрадиции в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции Турции.

Отмечается, что Минюст Турции запросил "красные карточки" по 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.

Напомним: