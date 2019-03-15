Израиль начал атаку на объекты в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Пятница, 15 марта 2019, 01:34
После того, как в сторону Тель-Авива из Сектора Газа были выпущены две ракеты, израильские военные заявили о начале атак на цели в Секторе Газа.
Об этом в Twitter сообщает армия обороны Израиля.
"Мы только что начали наносить удары по террористическим объектам в Газе. Подробности последуют", - говорится в заявлении.
בשעה זו תוקף צה"ל מטרות טרור ברצועת עזה. פרטים בהמשך— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 березня 2019 р.
Напомним:
- Из Сектора Газа в район Тель-Авива выпустили две ракеты, в городе включили сирены воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.
- По данным местных СМИ, речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить цели в Тель-Авиве.