Израиль начал атаку на объекты в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

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Пятница, 15 марта 2019, 02:34

После того, как в сторону Тель-Авива из Сектора Газа были выпущены две ракеты, израильские военные заявили о начале атак на цели в Секторе Газа.

Об этом в Twitter сообщает армия обороны Израиля.

"Мы только что начали наносить удары по террористическим объектам в Газе. Подробности последуют", - говорится в заявлении.

Напомним:

  • Из Сектора Газа в район Тель-Авива выпустили две ракеты, в городе включили сирены воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.
  • По данным местных СМИ, речь идет о неуправляемых ракетах М-75, производимых движением ХАМАС. Дальность этих ракет - 75 км. Этого достаточно, чтобы поразить цели в Тель-Авиве.

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Темы: Израиль


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