Израиль начал атаку на объекты в Секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

После того, как в сторону Тель-Авива из Сектора Газа были выпущены две ракеты, израильские военные заявили о начале атак на цели в Секторе Газа.

Об этом в Twitter сообщает армия обороны Израиля.

"Мы только что начали наносить удары по террористическим объектам в Газе. Подробности последуют", - говорится в заявлении.

בשעה זו תוקף צה"ל מטרות טרור ברצועת עזה. פרטים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 березня 2019 р.

Напомним: