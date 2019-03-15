Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрельба в 2 мечетях в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые

Пятница, 15 марта 2019, 05:16

Неизвестные открыли стрельбу в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. По данным СМИ, погибли более 20 человек.

Как сообщает The New Zealand Herald, вооруженные люди вошли в соседних мечетей Аль-Нур и Линвуд Масджид около 13:45 по местному времени, сразу после дневной молитвы и заблокировали входную дверь.

По словам очевидцев, в момент захвата в мечетях оставалось 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы. По данным СМИ, погибли от 9 до 27 человек.

По меньшей мере 30 человек доставили в больницу.

Отмечается, что нападавших было по меньшей мере двое. Считается, что один из них - австралиец, который написал манифест, в котором описал свои намерения и написал, что "это - террористический акт". Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.

 
 
 

Полиция просит жителей города по возможности не выходить на улицу.

Комиссар полиции Майк Буш сообщил о задержании одного подозреваемого. По словам Буша, другие злоумышленники могут находиться в городе. Позже он заявил, что 4 человека находятся под стражей.

Впоследствии премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что погибли 40 человек и 20 получили ранения.

По ее словам, то, что случилось "экстремальный и беспрецедентный акт насилия" и "один из самых мрачных дней" в истории страны.

Также сообщалось, что задержаны четверо подозреваемых в нападении - трое мужчин и одна женщина. Никто из них ранее не фигурировал в списках подозреваемых в терроризме, который составляют спецслужбами.

Отмечается, что 48 пациентов находятся в больницах с огнестрельными ранениями, среди них и маленькие дети.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
Все новости...
Реклама: