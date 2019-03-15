Стрельба в 2 мечетях в Новой Зеландии: есть погибшие и раненые

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Пятница, 15 марта 2019, 06:16

Неизвестные открыли стрельбу в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. По данным СМИ, погибли более 20 человек.

Как сообщает The New Zealand Herald, вооруженные люди вошли в соседних мечетей Аль-Нур и Линвуд Масджид около 13:45 по местному времени, сразу после дневной молитвы и заблокировали входную дверь.

По словам очевидцев, в момент захвата в мечетях оставалось 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы. По данным СМИ, погибли от 9 до 27 человек.

По меньшей мере 30 человек доставили в больницу.

Отмечается, что нападавших было по меньшей мере двое. Считается, что один из них - австралиец, который написал манифест, в котором описал свои намерения и написал, что "это - террористический акт". Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.

 
 
 

Полиция просит жителей города по возможности не выходить на улицу.

Комиссар полиции Майк Буш сообщил о задержании одного подозреваемого. По словам Буша, другие злоумышленники могут находиться в городе. Позже он заявил, что 4 человека находятся под стражей.

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Темы: убийство


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