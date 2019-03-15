"Tesla" представила электромобиль "Model Y"

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Пятница, 15 марта 2019, 08:53

Компания "Tesla" представила свой новый электромобиль Model Y, который позиционирует как вторую доступную модель в линейке.

Согласно информации на сайте компании, производство стандартной серии ожидается в начале 2021 года.

Дополняется…

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