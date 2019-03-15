"Tesla" представила электромобиль "Model Y"

Компания "Tesla" представила свой новый электромобиль Model Y, который позиционирует как вторую доступную модель в линейке.

Согласно информации на сайте компании, производство стандартной серии ожидается в начале 2021 года.

Panoramic glass roof on Model Y — Tesla (@Tesla) 15 березня 2019 р.

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