"Tesla" представила электромобиль "Model Y"

Компания "Tesla" представила свой новый электромобиль Model Y, который позиционирует как вторую доступную модель в линейке.

Согласно информации на сайте компании, производство стандартной серии ожидается в начале 2021 года.

При этом есть возможность выбрать из двух вариантов.

Машина с задним приводом сможет преодолевать 300 миль с одного заряда, с максимальной скоростью 130 миль в час и разгоном до 60 миль в час за 5,5 с.

Такая будет стоить 42,7 тысячи долларов ($47 тысяч без вычета экономии бензина).

Машина с двухмоторным полным приводом сможет преодолевать 280 миль на скорости до 135 миль в час, время ее разгона – 4,8 с.

Такой электрокар будет стоить 46,7 тысячи долларов ($51 тысяча без вычета экономии бензина).

Panoramic glass roof on Model Y — Tesla (@Tesla) 15 березня 2019 р.

Компания отмечает, что машина с двумя моторами может двигаться на любом моторе, поэтому водитель может не беспокоиться, что застрянет на дороге.

"Tesla" продемонстрировала интерьер нового электрокара.

А также похвасталась панорамной крышей новой "Model Y".

Электрокары оснащены автопилотом с функциями помощи водителю: экстренное торможение, предупреждение о столкновениях и мониторинг "мертвых" зон.