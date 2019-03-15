Гелетей засекретил данные о разрушенном памятнике на участке Порошенко у Лавры – СМИ

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Пятница, 15 марта 2019, 10:15

Управление государственной охраны во главе с Валерием Гелетеем засекретило документы по земельному участку Петра Порошенко в исторической части Киева, где был разрушен памятник национального значения.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (совместного проекта Радио Свобода и UA: Первый).

Журналисты отмечают, что ранее следствие установило, что во время строительства на участке Порошенко в Царском селе разрушили памятник – часть Алексеевского люнета бастиона Киевской крепости. 

 

Однако, несмотря на факт уголовного преступления, милиция закрыла это производство на четвертый месяц президентства Порошенко – еще в 2014 году. 

А осенью 2018 года, когда журналисты "Схемы" начали официально спрашивать разрешительные документы на строительство на этом участке, управление Госохраны изъяло эту информацию с не менее трех различных государственных учреждений.

Данные о строительстве Порошенко в исторической части столицы отнесли к служебной и государственной тайне.

Журналисты выяснили, что разрешительные документы на застройку, реставрацию, охранные договора на памятник, результаты инспекционных проверок и т.д. были изъяты из Министерства культуры, из двух различных департаментов КГГА (охраны культурного наследия и по вопросам архитектурно-строительного контроля), и с Института археологии НАН Украины.

На запрос об информации эти учреждения ссылались или на письмо УГО от 12 ноября 2018 года, согласно которому такая информация отнесена к "государственной тайне", или что заявляли, что запрашиваемые документы "находятся на временном хранении в УДО".

Министр культуры Евгений Нищук на вопросы журналистов ответил коротко, что он "не в курсе дела".

В УГО на запрос программы ответили, что "информация, которая запрашивается, относится к категории информации с ограниченным доступом в соответствии с Перечнем сведений, составляющих служебную информацию в Управлении государственной охраны Украины, утвержденным приказом УГО от 27.02.2018 № 85. На этом основании, согласно статье 22 закона о доступе к публичной информации и статье 20 закона об информации запрашиваемая информация не может быть предоставлена​​".

Журналисты также обратились с запросом на имя Петра Порошенко в Администрацию президента, но там не предоставили комментариев до эфира программы.

Сам Порошенко также отказался ответить на вопрос журналиста.

"Я сейчас на митинге, извините", - сказал президент. 

Напомним: 

  • В 2015 году СМИ сообщили, что Порошенко через аферу получил землю в Царском селе.

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Темы: Порошенко земля криминал УГО


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