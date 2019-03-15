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Люди с автоматами ограбили ювелирный магазин в Борисполе

Пятница, 15 марта 2019, 10:45

Четыре человека ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривен.

Полиция Киевской области сообщает, что разыскивает нападавших.

"Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в городе Борисполь и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен", – информирует ведомство.

Злоумышленники с места преступления скрылись на автомобиле "Rover" в неизвестном направлении.

"Магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания "тревожной кнопки" к торговому заведения прибыли сотрудники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию", – уточняет полиция.

Ювелирный магазин в Борисполе ограбили
Ювелирный магазин в Борисполе ограбили
Нацполиция (kv.npu.gov.ua)

На территории Бориспольского района и прилегающих регионов ввели операцию "Сирена" – но время было упущено, поэтому поиски преступников позитивных результатов не дали.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой).

Темы: БориспольКиевская областькриминалполиция
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