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Евростат: Просителей убежища из Украины в ЕС в прошлом году уменьшилось

Пятница, 15 марта 2019, 11:12

В прошлом году об убежище в Евросоюзе попросили 8 490 краинцев, что меньше по сравнению с предыдущими годами.

Таковы обнародованные 14 марта данные Евростата, передает "Европейская правда".

Для сравнения: в 2017-м убежища в ЕС просили 8945 человек, в 2016-м году – более 11 тыс. украинцев, в 2015-м –21 тысяча, в 2014-м – 13,5 тысяч.

Есть страны, где количество просителей убежища из Украины является относительно высоким, однако значительно ниже количества заявителей из других стран.

В частности об убежище в Италии в прошлом году просили 2485 украинцев. Далее следуют: Испания – в этой стране убежища просили 1880 человек, Германия с 1060 ходатайствами от украинцев и Франция – 725 заявлений.

В Польше, от представителей власти которой звучали заявления о "сотнях тысяч" беженцев из Украины, лидерами по количеству ходатайств об убежище остаются россияне – 1600 заявлений, что составляет 67% от всех.

Высокая доля ходатайств об убежище от украинцев в: Чехии, где граждане Украины просили об убежище чаще выходцев из любой другой страны (280 человек, или 21% от общего количества просителей убежища), Португалии (135 человек, или 11%), Эстонии, где об убежище просили 15 украинцев, что составляет 17% от общего количества просителей, и Польши – 225 заявлений (9%).

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Темы: ЕСмиграция
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