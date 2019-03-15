В РФ решили, что Украина и ЕС должны заплатить за Крым
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины должны возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет понес полуостров от "разрушительной политики".
Об этом он сказал в пятницу в оккупированном Симферополе, передает российский "Интерфакс".
По его словам, Украина обошлась с Крымом "очень непорядочно".
"Нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал Володин.
Он отметил, что необходимо поручить профильным комитетам Госдумы проанализировать, посчитать, "сколько потеряла экономика Крыма" из-за Украины.
"Через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что этим стоит заняться безотлагательно.
Также, по его мнению, надо изучить вопрос об "ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма".
"Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут", - заявил Володин.
Он добавил, что в этом вопросе не нужно быть скромным и входить в положение всех.
Напомним:
- На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
- Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.