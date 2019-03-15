Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ решили, что Украина и ЕС должны заплатить за Крым

Пятница, 15 марта 2019, 12:14
В РФ решили, что Украина и ЕС должны заплатить за Крым

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины должны возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет понес полуостров от "разрушительной политики".

Об этом он сказал в пятницу в оккупированном Симферополе, передает российский "Интерфакс".

По его словам, Украина обошлась с Крымом "очень непорядочно".

"Нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал Володин.

Он отметил, что необходимо поручить профильным комитетам Госдумы проанализировать, посчитать, "сколько потеряла экономика Крыма" из-за Украины.

"Через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", - заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что этим стоит заняться безотлагательно.

Также, по его мнению, надо изучить вопрос об "ответственности Евросоюза за социально-экономическое положение Крыма".

"Что касается денег, надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут", - заявил Володин.

Он добавил, что  в этом вопросе не нужно быть скромным и входить в положение всех.

Напомним:

  • На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
  • Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Темы: РосcияКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Росcия
Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: