Как в кино: джип нарушителей устроил гонки и протаранил УАЗ пограничников

На Закарпатье пограничники возле границы задержали четырех человек, чтобы помешать правоохранителям и освободить нарушителей неизвестный внедорожник устроил погоню и врезался в автомобиль силовиков.

Об этом 15 марта сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничники Мукачевского отряда задержали неподалеку украинско-румынской границы четырех мужчин.

Отмечается, что нарушители были без документов и всячески пытались сопротивляться и не выполнять распоряжения охранников границы.

"Задержать нарушителей пограничникам удалось лишь после предупредительного выстрела вверх", - сообщили в ведомстве.

В то же время, во время доставки задержанных в подразделение пограничников, водитель гражданского внедорожника, выполняя опасные маневры, пытался помешать правоохранителям.

"В результате таких действий произошло столкновение служебного "УАЗа" с этим джипом, водитель которого ранее уже задерживался пограничниками", - добавили в ГПСУ.

Повреждения из-за аварии получили только транспортные средства.

Сообщается, что нарушителей удалось доставить в подразделение ГПСУ, их привлекли к административной ответственности за "нарушение пограничного режима и злостное неповиновение требованию военнослужащих".