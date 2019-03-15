Как в кино: джип нарушителей устроил гонки и протаранил УАЗ пограничников

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Пятница, 15 марта 2019, 13:26

На Закарпатье пограничники возле границы задержали четырех человек, чтобы помешать правоохранителям и освободить нарушителей неизвестный внедорожник устроил погоню и врезался в автомобиль силовиков.

Об этом 15 марта сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничники Мукачевского отряда задержали неподалеку украинско-румынской границы четырех мужчин.

Отмечается, что нарушители были без документов и всячески пытались сопротивляться и не выполнять распоряжения охранников границы.

"Задержать нарушителей пограничникам удалось лишь после предупредительного выстрела вверх", - сообщили в ведомстве. 

 

В то же время, во время доставки задержанных в подразделение пограничников, водитель гражданского внедорожника, выполняя опасные маневры, пытался помешать правоохранителям.

"В результате таких действий произошло столкновение служебного "УАЗа" с этим джипом, водитель которого ранее уже задерживался пограничниками", - добавили в ГПСУ.

 

Повреждения из-за аварии получили только транспортные средства. 

Сообщается, что нарушителей удалось доставить в подразделение ГПСУ, их привлекли к административной ответственности за "нарушение пограничного режима и злостное неповиновение требованию военнослужащих".

Украинская правда

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Темы: Закарпатье Пограничная служба граница


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