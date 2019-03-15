Как в кино: джип нарушителей устроил гонки и протаранил УАЗ пограничников
На Закарпатье пограничники возле границы задержали четырех человек, чтобы помешать правоохранителям и освободить нарушителей неизвестный внедорожник устроил погоню и врезался в автомобиль силовиков.
Об этом 15 марта сообщает Государственная пограничная служба.
Пограничники Мукачевского отряда задержали неподалеку украинско-румынской границы четырех мужчин.
Отмечается, что нарушители были без документов и всячески пытались сопротивляться и не выполнять распоряжения охранников границы.
"Задержать нарушителей пограничникам удалось лишь после предупредительного выстрела вверх", - сообщили в ведомстве.
В то же время, во время доставки задержанных в подразделение пограничников, водитель гражданского внедорожника, выполняя опасные маневры, пытался помешать правоохранителям.
"В результате таких действий произошло столкновение служебного "УАЗа" с этим джипом, водитель которого ранее уже задерживался пограничниками", - добавили в ГПСУ.
Повреждения из-за аварии получили только транспортные средства.
Сообщается, что нарушителей удалось доставить в подразделение ГПСУ, их привлекли к административной ответственности за "нарушение пограничного режима и злостное неповиновение требованию военнослужащих".