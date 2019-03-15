Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Как в кино: джип нарушителей устроил гонки и протаранил УАЗ пограничников

Пятница, 15 марта 2019, 12:26

На Закарпатье пограничники возле границы задержали четырех человек, чтобы помешать правоохранителям и освободить нарушителей неизвестный внедорожник устроил погоню и врезался в автомобиль силовиков.

Об этом 15 марта сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничники Мукачевского отряда задержали неподалеку украинско-румынской границы четырех мужчин.

Отмечается, что нарушители были без документов и всячески пытались сопротивляться и не выполнять распоряжения охранников границы.

"Задержать нарушителей пограничникам удалось лишь после предупредительного выстрела вверх", - сообщили в ведомстве. 

 

В то же время, во время доставки задержанных в подразделение пограничников, водитель гражданского внедорожника, выполняя опасные маневры, пытался помешать правоохранителям.

"В результате таких действий произошло столкновение служебного "УАЗа" с этим джипом, водитель которого ранее уже задерживался пограничниками", - добавили в ГПСУ.

 

Повреждения из-за аварии получили только транспортные средства. 

Сообщается, что нарушителей удалось доставить в подразделение ГПСУ, их привлекли к административной ответственности за "нарушение пограничного режима и злостное неповиновение требованию военнослужащих".

Украинская правда
Темы: ЗакарпатьеПограничная службаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Закарпатье
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: