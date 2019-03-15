США опубликовали предупреждение из-за митинга Нацкорпуса на Майдане

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Пятница, 15 марта 2019, 13:41

Посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должна провести националистическая группа в субботу в центре Киева.

Соответствующее заявление размещено на сайте посольстве.

"В субботу, 16 марта, украинская националистическая группа планирует митинговать на Майдане Независимости, расположенном на улице Крещатик возле центра города. Эта группа была связана с проявлением насилия и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидается скопления людей", - говорится в сообщении.

Посольство рекомендует избегать толпы и следить за сообщениями в СМИ.

Ранее "Национальный корпус" анонсировал, что в субботу 16 марта проведет на Майдане Независимости "всеукраинский масштабный протест" против коррупционеров, которые грабят армию.

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Украинская правда

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Темы: США националисты Киев Порошенко


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