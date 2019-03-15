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ЕС увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины и закроет лазейку Косюка

Пятница, 15 марта 2019, 13:00
ЕС увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины и закроет лазейку Косюка

Украина и Евросоюз достгили предварительной договоренности, которая позволит Киеву увеличить беспошлинный экспорт курятины в ЕС и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использует компания миллиардера Юрия Косюка.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники в Киеве и Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии подтвердил изданию, что они достигли нового соглашения с Украиной о птицеводстве, которое теперь будет направлено ​​в Совет ЕС и Европейский парламент для утверждения.

Решение касается ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на беспошлинный импорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправляется на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезают и продают как куриное филе.

"Европейские фермеры возмущены тем, что компания Косюка уклоняется от пошлин и наращивает экспорт курицы, используя гениальную интерпретацию торгового соглашения Брюсселя с Киевом", - писало Politico в прошлом году в статье на эту же тему.

В прошлом году Еврокомиссия заявила, что считает, что эта практика противоречит духу соглашения о свободной торговле. Из-за этого были вновь открыты торговые переговоры, в частности, для разрешения спора вокруг птицеводства.

По данным издания, украинские экспортеры получат щедрые уступки в новом соглашении. Один европейский дипломат и один чиновник, близкий к украинской стороне, сообщили, что обе стороны заключили временный договор, запрещающий лазейку, используемую МХП.

За это квоту на импорт украинского куриной грудки увеличат по крайней мере вдвое. Сейчас квота устанавливается на уровне 20 тысяч тонн в год.

Чиновник, близкий к Киеву, сообщил, что эта квота заменяется цифрой 50 тысяч тонн. Однако европейский дипломат сказал, что квота в 20 тысяч тонн будет дополнена еще на 50 тысяч тонн - в целом 70 тысяч тонн. Представители отрасли в Брюсселе также отметили, что они слышали цифру в 70 тысяч тонн.

Представители украинского правительства в Брюсселе отказались комментировать цифры, ссылаясь на текущий переговорный процесс.

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Европейская правда 

Темы: ЕСторговля
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