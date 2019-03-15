Порошенко поручил повысить зарплаты штурмовикам ВСУ

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Пятница, 15 марта 2019, 14:27

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку решить вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих горно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Закарпатскую область, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня, когда 128 бригада возвращается в Закарпатье в свой пункт постоянной дислокации, я поручаю присутствующему здесь Министру обороны Украины Степану Полторак поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов и приравнять их к бойцам подразделений десантно-штурмовой войск. На 23% поднять денежное обеспечение", - заявил Порошенко.

Сообщается, что он также приказал улучшить инфраструктуру военных городков и решить вопрос строительства жилья для военных.

Украинская правда

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Темы: Порошенко президент Вооруженные силы


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