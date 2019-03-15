Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко поручил повысить зарплаты штурмовикам ВСУ

Пятница, 15 марта 2019, 13:27

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку решить вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих горно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Закарпатскую область, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня, когда 128 бригада возвращается в Закарпатье в свой пункт постоянной дислокации, я поручаю присутствующему здесь Министру обороны Украины Степану Полторак поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов и приравнять их к бойцам подразделений десантно-штурмовой войск. На 23% поднять денежное обеспечение", - заявил Порошенко.

Сообщается, что он также приказал улучшить инфраструктуру военных городков и решить вопрос строительства жилья для военных.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкопрезидентВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: