Украинка стала чемпионкой мира с толкания ядра

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Пятница, 15 марта 2019, 14:27

Мариупольская спортсменка Наталья Урсуленко стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Урсуленко завоевала золотую медаль в толкании ядра", - отметили в ведомстве.

 

Сообщается, что спортсменка обошла соперников с результатом 14 м 39 см.

Соревнования проходили в Таллинне.

 

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Темы: спорт Украина чемпионат мира


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