Украинка стала чемпионкой мира с толкания ядра
2433 просмотра
Пятница, 15 марта 2019, 14:27
Мариупольская спортсменка Наталья Урсуленко стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
"Урсуленко завоевала золотую медаль в толкании ядра", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что спортсменка обошла соперников с результатом 14 м 39 см.
Соревнования проходили в Таллинне.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua