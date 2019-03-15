Украинка стала чемпионкой мира с толкания ядра

Мариупольская спортсменка Наталья Урсуленко стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"Урсуленко завоевала золотую медаль в толкании ядра", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что спортсменка обошла соперников с результатом 14 м 39 см.

Соревнования проходили в Таллинне.