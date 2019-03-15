Из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" в Москве выпал мужчина – росСМИ

Из окна 30-го этажа офиса российского "Газпрома" в Москве выпал мужчина, от полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Из окна 30-го этажа высотного здания "Газпрома" на улице Наметкина, дом 16, выпал мужчина. Он работал ведущим техническим специалистом. От полученных травм мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт происшествия, не уточнив других подробностей.