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Из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" в Москве выпал мужчина – росСМИ

Пятница, 15 марта 2019, 16:00

Из окна 30-го этажа офиса российского "Газпрома" в Москве выпал мужчина, от полученных травм он скончался на месте.

Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Из окна 30-го этажа высотного здания "Газпрома" на улице Наметкина, дом 16, выпал мужчина. Он работал ведущим техническим специалистом. От полученных травм мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт происшествия, не уточнив других подробностей.

Темы: Росcия
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