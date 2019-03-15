США ввели санкции против 6 россиян и 8 компаний за атаку в Керченском проливе

Министерство финансов США ввело санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина США, передает Европейская правда.

"Сегодняшний шаг направлен на отдельных лиц и субъекты, которые играют важную роль в неоправданных российских атаках на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных сепаратистских выборов на востоке Украины. Эти действия дополняют санкции, которые сегодня принимаются также Европейским Союзом и Канадой, и подчеркивают силу и преданность трансатлантического партнерства для противодействия дальнейшему дестабилизирующему поведению России", - говорится в сообщении.

Решение предусматривает, что все имущество и интересы в собственности определенных физических и юридических лиц блокируются, а лицам в США запрещено осуществлять операции с ними.

В санкционный список внесли четырех российских чиновников, причастных к нападению в Керченском проливе:

- Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

- Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

-Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.

- Руслан Ромашкин, начальника пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

"Медведев и Станкевич непосредственно контролировали и организовывали нападение на украинские корабли и их экипажи, а Шеин участвовал в операции по захвату украинских кораблей и экипажа", - отметили в министерстве.

В список попали дове украинских сепаратистов, участвовавших в организации нелегитимных выборов в ноябре 2018 года в так называемой Донецкой народной республике:

- Алексей Алексеевич Найденко - заместитель председателя Центральной избирательной комиссии так называемой ДНР.

- Владимир Юрьевич Высоцкий - секретарь Центральной избирательной комиссии так называемой ДНР.

В список внесли шесть российских оборонных компаний с деятельностью в Крыму, некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для предоставления услуг российским военным:

- Ярославский судостроительный завод, который строил суда для ФСБ и Министерства обороны России;

- Зеленодольский судостроительный завод им. Горького - один из крупнейших производителей судов в России, выпускает для российского флота фрегата и корветы.

- АО "Концерн Океанприбор" - производитель гидроакустического оборудования и поставляет комплектующие для ВМФ России.

- ОАО "Звезда" - поставщик дизельных двигателей для ВМФ России.

- АО "Завод Фиолент" - производитель электроники в Крыму, поставляющей детали для использования в российской военной технике. Фиолент был незаконно присвоен Российской Федерацией после аннексии Крыма в 2014 году.

- "Судокомпозит" - крымский производитель оборонных компонентов, поставляемых для российского военного использования. Был незаконно присвоен Российской Федерацией после аннексии Крыма.

- ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" - одна из крупнейших строительных компаний Крыма.

- ООО "Новые проекты" - имеет лицензии на проведение геологических исследований, разведку и добычу сырьевых углеводородных материалов в Черном море.

Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.