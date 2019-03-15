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В Киеве задержали мужчин, которые продавали "красную ртуть" за четверть миллиона евро

Пятница, 15 марта 2019, 20:43
В Киеве задержали мужчин, которые продавали красную ртуть за четверть миллиона евро
Прокуратура Киева

В столице задержали четырех мужчин, которые хотели сбыть опасное химическое вещество.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

"15 марта 2019, сотрудниками Киевской местной прокуратуры №6, ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и СВ Печерского УП ГУ ЧП Украины в г. Киеве разоблачена группа из 4 человек при попытке сбыть опасное химическое вещество", - говорится в сообщении.

Следствие задокументировало, что два литра опасного вещества хотели продать за 246 000 евро.

"Указанные 4 граждан Украины были задержаны во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков", - добавили в прокуратуре.

Продолжаются следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса.

В комментарии УП, спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец уточнила, что подозреваемых задержали в банке, там им передавали деньги.

"Речь идет о медицинской ртути, а не о военных разработках", - отметила пресс-секретарь.

Украинская правда

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Темы: КиевпрокуратураСБУ
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