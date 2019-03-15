На вершине "Родины-матери" открыли смотровую площадку

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Пятница, 15 марта 2019, 23:11

На верхушке монумента "Родина-мать" в Киеве открыта смотровая площадка на высоте 91 метр.

Об этом сообщает пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В то же время в музее отмечают, что подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей.

"Он предусматривает физические нагрузки, обязательное наличие спортивной обуви и удобной одежды (брюки). Происходит в сопровождении инструктора", - информируют в музее.

Площадка работает при условии хорошей погоды (t° С от +5 до +30), без осадков и сильных порывов ветра.

Стоимость подъема 300 грн с человека.

 
Пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

Украинская правда

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Темы: Киев музеи


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