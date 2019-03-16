Украина предлагает внести вопрос Крыма в Минские переговоры

Украина настаивает на полном выполнении Россией Минских договоренностей и предлагает включить в Минский мирный процесс вопрос Крыма.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном пятой годовщине оккупации Крыма, сообщает Укринформ.

"Было бы замечательно, если бы вопрос оккупации Крыма было частью Минского диалога. Сейчас это, к сожалению, не так. В следующий раз, когда будут обсуждаться Минские договоренности - а мы убеждены, что они должны быть полностью выполнены Россией в том виде, в котором они написаны, а не частично, как стремится Россия, - воспользуемся случаем и включим вопрос оккупации Крыма в Минские переговоры", - сказал Кислица.

Совет Безопасности ООН 15 марта обсуждает ситуацию во временно оккупированном Крыму. Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, проходит в формате Арри, то есть на него приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.