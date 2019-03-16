РФ назвала новые санкции "дремучей русофобией" и угрожает ответом
Суббота, 16 марта 2019, 03:29
В МИД РФ заявили, что Россия непременно даст ответ на введенные США и Канадой новые антироссийские санкции.
Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
"Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", – заявляют в МИД РФ.
В ведомстве также отметили, что США и Канада, вводя новые санкции против российских компаний и граждан, продолжают следовать курсу на полное разрушение отношений с Россией.
"Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии", – говорится в сообщении.
Напоминаем:
- 15 марта правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.
- Ранее в этот день США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.
- Также 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.