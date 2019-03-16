РФ назвала новые санкции "дремучей русофобией" и угрожает ответом

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Суббота, 16 марта 2019, 04:29

В МИД РФ заявили, что Россия непременно даст ответ на введенные США и Канадой новые антироссийские санкции.

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Что касается нашего практического ответа, то он непременно последует", – заявляют в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что США и Канада, вводя новые санкции против российских компаний и граждан, продолжают следовать курсу на полное разрушение отношений с Россией.

"Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

  • 15 марта правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.
  • Ранее в этот день США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.
  • Также 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.

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Темы: санкции Росcия США Канада ЕС


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