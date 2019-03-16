Boeing Co обновит прошивку для самолета 737 MAX

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Суббота, 16 марта 2019, 05:38

Boeing Co планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX в течение недели или 10 дней.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

Американский самолетостроитель работает над обновлением программного обеспечения для противостопорной системы и дисплеев пилотов на своем наиболее продаваемом самолете Boeing 737 MAX.

Сходство между траекториями полета разбившихся самолетов индонезийской и эфиопской авиалиний подняло новые вопросы о системе, но пока нет никаких доказательств того, что проблема заключается в программном обеспечении.

Напомним:

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Темы: США авиа


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