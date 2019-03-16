Boeing Co обновит прошивку для самолета 737 MAX
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Суббота, 16 марта 2019, 05:38
Boeing Co планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX в течение недели или 10 дней.
Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.
Американский самолетостроитель работает над обновлением программного обеспечения для противостопорной системы и дисплеев пилотов на своем наиболее продаваемом самолете Boeing 737 MAX.
Сходство между траекториями полета разбившихся самолетов индонезийской и эфиопской авиалиний подняло новые вопросы о системе, но пока нет никаких доказательств того, что проблема заключается в программном обеспечении.
Напомним:
- 2 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
- Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франции, Ирландия и еще ряд европейских стран, а также Канада.
- 13 марта Украина присоединилась к запрету.
- США сначала отказались останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
- Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
- Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.
- В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.
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