Boeing Co обновит прошивку для самолета 737 MAX

Boeing Co планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX в течение недели или 10 дней.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

Американский самолетостроитель работает над обновлением программного обеспечения для противостопорной системы и дисплеев пилотов на своем наиболее продаваемом самолете Boeing 737 MAX.

Сходство между траекториями полета разбившихся самолетов индонезийской и эфиопской авиалиний подняло новые вопросы о системе, но пока нет никаких доказательств того, что проблема заключается в программном обеспечении.

Напомним: