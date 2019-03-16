Свитолина проигрывает путевку в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в трехсетовом противостоянии Бьянкой Андрееску (Канада) за путевку в финал турнира WTA Premeier Mandatory BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Соперницы провели на корте 2 часа и 12 минут. Свитолина со старта вышла вперед с двумя брейками (3-0), но дальше шесть геймов в свой актив записала канадка. Девушки обменялись брейками в начале второй партии, после чего украинка проиграла лишь один гейм до конца сета.



Андрееску стартовала с брейка в решающей партии и вела 3-1, Свитолина счет сравняла, но защитить свою подачу ей не удалось (4-3 в пользу соперницы). Украинка не воспользовалась тройным брейкпоинтом в восьмом гейме, а затем уже на своей подаче отыграла один матчбол.

В затяжном десятом гейме Андрееску отыграла три шанса на брейк для Свитолиной и сумела воспользоваться своим четвертым матчболом, чтобы оформить путевку в финал. Для канадки это второй поединок и вторая победа в Туре над соперницей из топ-10 рейтинга.



Соперница Андрееску по финальному матчу определится в поединке Анжелик Кербер – Белинда Бенчич.



Выход в полуфинал позволит Элине Свитолиной вернуться в топ-5 рейтинга (поражение Кербер гарантирует украинке 4-е место). Бьянка Андрееску, которая этот турнир начинала на 60-й строчке, благодаря результатам в Калифорнии попадет в топ-35, а титул позволит ей занять место в топ-25.