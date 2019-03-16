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Майора Вооруженных Сил задержали на взятке

Суббота, 16 марта 2019, 07:42

Военная прокуратура задержала на взятке в 3 тысячи долларов майора ВСУ - помощника командира по материально-техническому обеспечению одной из воинских частей, дислоцированной в Черкасской области. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его данным, задержание состоялось 14 марта.

"Установлено, что офицер требовал и получил взятку в сумме 3 тыс. долларов в интересах должностных лиц квартирно-эксплуатационного отдела г.Белая Церковь. За полученные средства военный пообещал обеспечить согласование и передачу в аренду в пользу одного из частных предприятий индивидуально-определенного военного имущества, а именно - здания в одном из военных городков Уманского гарнизона", - заявил Лысенко.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.368 УК, ходатайство в суд об избрании меры пресечения - содержание под стражей, а также об отстранении от занимаемой должности.

 
 
ФОТО - ПРЕСС-СЛУЖБА ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Украинская правда
Темы: Вооруженные силывзяткаГенпрокуратура
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