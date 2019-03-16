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Синоптики обещают штормовые выходные

Суббота, 16 марта 2019, 08:50

В течение суток 16 марта и ночью 17 марта в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем ​​16 марта в западных областях местами 25-28 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

В Киеве и Киевской области днем ​​16 марта и будет ночью 17 марта порывы ветра 15-20 м/с, ночью 16 марта на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки - дождь и мокрый снег.

В связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная  опасность 3 уровня - 16-17 марта в высокогорье Закарпатской области, а до 18 марта включительно - в высокогорье Ивано-Франковской области.

Также 16-17 марта на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды - в верховьях Тисы и ее притоках на 0,3 - 1 м, на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы на 1 - 1,5 м в пределах русла, без негативных последствий.

Украинская правда
Темы: погода
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