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Годовщина аннексии: Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Суббота, 16 марта 2019, 09:39

Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, приуроченном к пятой годовщине аннексии Крымского полуострова Россией, сообщает Anadolu

"В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова... Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

Также в МИД отметили, что Турция "продолжит уделять особое внимание положению крымских татар".

"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои исторические корни", - говорится в заявлении. 

Напомним,

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 
  • Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". 

Темы: КрыманнексияРосcияТурция
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