Годовщина аннексии: Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины
Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции, приуроченном к пятой годовщине аннексии Крымского полуострова Россией, сообщает Anadolu.
"В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова... Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.
Также в МИД отметили, что Турция "продолжит уделять особое внимание положению крымских татар".
"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои исторические корни", - говорится в заявлении.
Напомним,
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
- 18 марта президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
- Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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