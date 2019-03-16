Годовщина аннексии: Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Турция не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, приуроченном к пятой годовщине аннексии Крымского полуострова Россией, сообщает Anadolu.

"В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова... Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

Также в МИД отметили, что Турция "продолжит уделять особое внимание положению крымских татар".

"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои исторические корни", - говорится в заявлении.

Напомним,