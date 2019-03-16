США "никогда не признают контроль Кремля над Крымом"

Соединенные Штаты Америки твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, сообщает посольство США в Киеве.

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом. Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу мы выразили четкую позицию - США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил он.