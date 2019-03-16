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Генерала ВВС США назначили главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе

Суббота, 16 марта 2019, 13:48

Североатлантический совет назначил на должность Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Сейчас генерал Волтерс выполняет обязанности командира Воздушного командования Альянса, начальника главного штаба ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой в немецком авиабазе Ramstein, а также отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран - членов НАТО.

 
Новым верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе стал генерал Тод Волтерс 

Согласно процедуре, назначение должен одобрить Сенат, после чего генерал Волтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.

Церемония смены командования состоится весной 2019 года в Монсе (Бельгия). 

Европейская правда

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Темы: НАТОЕвропаСША
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