Генерала ВВС США назначили главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе
Суббота, 16 марта 2019, 13:48
Североатлантический совет назначил на должность Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.
Об этом сообщает пресс-служба Альянса.
Сейчас генерал Волтерс выполняет обязанности командира Воздушного командования Альянса, начальника главного штаба ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой в немецком авиабазе Ramstein, а также отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран - членов НАТО.
Согласно процедуре, назначение должен одобрить Сенат, после чего генерал Волтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.
Церемония смены командования состоится весной 2019 года в Монсе (Бельгия).