УПЛ перенесет матчи чемпионата и Кубка Украины из-за выборов

Клубы украинской Премьер-лиги единогласно приняли решение перенести матчи чемпионата и Кубка Украины в связи с проведением выборов президента Украины.

Соответствующее решение было принято на общих сборах, пишет Tribuna.

Матчи 23 тура перенесли с 30 марта на 3 апреля. Это касается клубов, участвующих в 1/4 финала Кубка Украины, остальные могут провести матчи 23 тура 6 апреля.

Матчи 1/4 финала Кубка Украины перенесли с 3 апреля на 6-7 апреля, даты полуфинала Кубка Украины будут определены дополнительно.

Игры 26 тура перенесены с 20 на 24 апреля, матчи 32 тура перенесли с 26 на 30 мая.

Переходные игры между УПЛ и Первой лигой перенесли с 29 мая и 2 июня на 4 и 8 июня соответственно.

"Нацполиция Украины указала в письме к УПЛ, что в период с 28 марта по 2 апреля и с 19 по 23 апреля (если будет второй тур) нужно будет направить максимальное количество правоохранителей на участки проведения выборов", - отмечается в сообщении.

Также в ходе сборов были учтены "пожелания руководителей служб безопасности клубов УПЛ, сотрудников ФФУ, УПЛ и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который просил перенос 32-го тура на конец мая".