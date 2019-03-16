Гриценко рассказал о своем доме: продаст за 10 миллионов
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал, что его дом возле н.п.Украинка был приобретен за несколько лет до того, как он стал министром обороны.
Об этом Гриценко сообщил в программе "Острый вопрос", сообщает пресс-служба политика.
Он отметил, что дом находится не в Конча-Заспе, а приобретен был в 2003 году его женой Юлией Мостовой.
"Дом жена приобрела за два года до того, как я стал министром. Он был недостроен, его достроили. Новоселье было в 2004 году, а только в 2005 меня назначили министром. Я его задекларировал. Если "порохоботы" рассказывают,
что я был министром и украл, построил, а потом переписал на жену, то это ложь", - заявил Гриценко.
На вопрос о стоимости дома Гриценко заявил: "Если принесете 10 миллионов, попробуем продать".
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