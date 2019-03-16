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На Харьковщине "минировали" горсовет

Суббота, 16 марта 2019, 15:22

Полиция установила личность псевдоминера, которая "минировала" здание органа местного самоуправления в г.Люботин.

Об этом 16 марта сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о заминировании здания поступило 15 марта около 10:50. Информацию проверяли сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления.

"Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили. Сотрудники отделения полиции установили личность сообщившего о "минировании" - это 62-летняя местная жительница", - сообщили правоохранители.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьполиция
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