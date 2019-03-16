В Харькове сотрудница полиции насмерть сбила пешехода

В Харькове сотрудница отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области сбила пожилого пешехода на пешеходном переходе, от полученных травм он скончался.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, ДТП произошло 8 марта на улице Полтавский Шлях.

"42-летняя водитель автомобиля "Toyota" допустила наезд на 65-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в больницу. 14 марта мужчина скончался", - сообщили правоохранители.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), материалы уголовного производства направлены в прокуратуру.

"Руководством ГУНП в Харьковской области назначена служебная проверка", - отметили в полиции.