Полиция будет круглосуточно охранять храм в Винницкой области из-за конфликта

Из-за конфликта между верующими УПЦ МП и ПЦУ возле церкви в с. Лука-Мелешковская Винницкого района Винницкой полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает в субботу полиция Винницкой области.

Отмечается, что 16 марта возле церкви возник конфликт и потасовка между верующими - "часть из них не давала другим зайти внутрь храма для проведения богослужения".

"Для прекращения конфликта и предупреждения его дальнейшего силового развертывания к несению службы были привлечены полицейских полиции особого назначения, групп реагирования патрульной полиции", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в полицию поступил ряд жалоб и заявлений от граждан о совершении в отношении них правонарушений.

"Для обеспечения правопорядка полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме", - добавили в полиции.

Вместе с тем, Винницкая епархия УПЦ МП заявляет, что перед утренней литургией в пятницу вечером "сторонники ПЦУ залили смолой замки на дверях храма".

Сторонники УПЦ МП во главе с настоятелем храма срезали замки и находились в храме всю ночь.

"Утром агрессивно настроенные активисты закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход, с целью помешать проведению богослужения. Около четырех часов архиерей, духовенство и верующие не могли попасть в храм", - заявили в УПЦ МП.

Они также утверждают, что сторонники ПЦУ пытались спровоцировать драку.

"Некоторые верующие были избиты, одному из богомольцев нанесли телесные повреждения. Благодаря тому, что священнику и прихожанам храма, которые находились внутри, удалось разблокировать одну из дверей, храм для верующих было открыто", - говорится в сообщении.

После этого священник УПЦ МП совершил в храме литургию.

Вместе с тем, полиция Черновицкой области сообщила о недоразумении между представителями двух религиозных общин в селе Товтры.

"Утром 16 марта в храм в селе Товтры пришли на богослужение сразу две церковные общины. Во время собрания между представителями различных общин возникло недоразумение... Правоохранители сразу отделили представителей различных религиозных общин и локализовали инцидент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию поступило несколько обращений граждан, связанных с проведением собрания прихожан. Сейчас работники Заставнивского отделения полиции проверяют полученную информацию.