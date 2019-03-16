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YouTube объяснил, почему блокировал канал Зеленского

Суббота, 16 марта 2019, 19:54

Канал кандидата в президенты Владимира Зеленского на YouTube блокировали из-за массовых жалоб пользователей.

Об этом сообщается в субботу на сайте команды Зеленского в Facebook.

"Наконец мы получили официальный ответ от Youtube, почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов. Но правда будет всегда на стороне тех, кто не врет", - говорится в сообщении.

"Продолжаем снимать прозрачные влоги, пусть это и не нравится власти", - добавили в команде Зеленского.

Напомним:

  • 14 марта в команде Зеленского сообщили, что популярный видеохостинг Youtube заблокировал канал кандидата.
  • В тот же день канал был разблокирован.

Украинская правда
Темы: Зеленскийинтернет
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