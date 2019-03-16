YouTube объяснил, почему блокировал канал Зеленского
Суббота, 16 марта 2019, 19:54
Канал кандидата в президенты Владимира Зеленского на YouTube блокировали из-за массовых жалоб пользователей.
Об этом сообщается в субботу на сайте команды Зеленского в Facebook.
"Наконец мы получили официальный ответ от Youtube, почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов. Но правда будет всегда на стороне тех, кто не врет", - говорится в сообщении.
"Продолжаем снимать прозрачные влоги, пусть это и не нравится власти", - добавили в команде Зеленского.
Напомним:
- 14 марта в команде Зеленского сообщили, что популярный видеохостинг Youtube заблокировал канал кандидата.
- В тот же день канал был разблокирован.
Украинская правда