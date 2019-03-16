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Порошенко назначил временного руководителя Службы внешней разведки

Суббота, 16 марта 2019, 22:30

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя - Андрея Алексеенко.

Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Напомним:

  • 14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.
  • Премьер Владимир Гройсман назначил Божка заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.

Украинская правда
Темы: Порошенкоразведка
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