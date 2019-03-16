В воскресенье не будет работать КПВВ "Новотроицкое"

В связи с выполнением работ по реконструкции КПВВ "Новотроицкое" 17 марта пункт не будет осуществлять пропускные операции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что в КПВВ "Новотроицкое" продолжается реконструкция: "уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения".

Пограничники объясняют, что для установления уже смонтированных конструкций, подключения их к сетям электро- и водоснабжения планируется проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники.

"Поэтому, с целью соблюдения необходимых мер безопасности как для персонала, проводящего контрольные процедуры в КПВВ, так и для граждан, пересекающих линию соприкосновения, по решению командующего объединенных сил, в воскресенье 17 марта будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Новотроицкое" на один день. Это минимально необходимое время на проведение опасных электро- и монтажных работ в местах скопления людей", - говорится в сообщении.