Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Еврокомиссии критикуют Google за бездействие в борьбе с фейками

Воскресенье, 17 марта 2019, 03:35

В Европейской комиссии считают, что компания Google не проводит никаких действий в борьбе с дезинформацией перед выборами в Европарламент, намеченных на май.

Об этом говорится в письме Еврокомиссии, адресованном Google, передает "Радио Свобода".

В письме, которое подписали 4 европейских комиссара, подчеркивается, что качество информации, предоставленной Еврокомиссией, "ясно показывает, что существует срочная необходимость в дальнейших действиях".

"В последнем отчете от Google мало или вообще нет информации о реальных результатах, достигнутых благодаря реализации соответствующих мероприятий и отсутствуют критерии, позволяющие отслеживать и измерять прогресс", - подчеркивают в Еврокомиссии.

Кроме этого, Еврокомиссия считает, что данные в отчетах Google "не всегда актуальны".

Отмечается, что письмо от 11 марта подписали комиссар по вопросам безопасности Юлиан Кинг, комиссар по цифровой экономике Мария Габриэль, комиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип и комиссар по вопросам юстиции Вера Журова.

Темы: Еврокомиссияинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Еврокомиссия
Лидер Еврокомиссии осудила решение России остановить "зерновую сделку"
Президент Еврокомиссии о движении Украины в Евросоюз: Скорость поражает
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: