В Еврокомиссии критикуют Google за бездействие в борьбе с фейками

В Европейской комиссии считают, что компания Google не проводит никаких действий в борьбе с дезинформацией перед выборами в Европарламент, намеченных на май.

Об этом говорится в письме Еврокомиссии, адресованном Google, передает "Радио Свобода".

В письме, которое подписали 4 европейских комиссара, подчеркивается, что качество информации, предоставленной Еврокомиссией, "ясно показывает, что существует срочная необходимость в дальнейших действиях".

"В последнем отчете от Google мало или вообще нет информации о реальных результатах, достигнутых благодаря реализации соответствующих мероприятий и отсутствуют критерии, позволяющие отслеживать и измерять прогресс", - подчеркивают в Еврокомиссии.

Кроме этого, Еврокомиссия считает, что данные в отчетах Google "не всегда актуальны".

Отмечается, что письмо от 11 марта подписали комиссар по вопросам безопасности Юлиан Кинг, комиссар по цифровой экономике Мария Габриэль, комиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип и комиссар по вопросам юстиции Вера Журова.